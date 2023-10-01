В России подсчитали ущерб от преступлений за восемь месяцев 2023 года

Ущерб от преступлений в России за прошедшие с начала года месяцы превысил 351 млрд рублей, этот показатель продемонстрировал снижение почти на 40% по сравнению с 2022 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.

«Ущерб от преступлений составил 351,4 млрд рублей, что на 38,2% меньше аналогичного показателя прошлого года», — указано в статистике.

Большую часть из общей суммы составили экономические преступления — на них приходится 203,6 млрд рублей.

Статистика также отмечает, что 93% зарегистрированных преступлений выявляются органами внутренних дел, среди них 6,4% — на стадии приготовления.

Ранее в Новосибирске были задержаны высокопоставленные сотрудники МВД в рамках дела о сети нелегальных казино в городе.

Предполагаемых злоумышленников подозревают в покровительстве нелегальному игорному бизнесу.

Ранее экс-сотрудника Минобороны приговорили к девяти годам тюрьмы за коррупцию.