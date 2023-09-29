Кабмин предложил повысить акциз на сигареты

Правительство РФ предложило повысить акциз на сигареты с 2024 года на 3% по сравнению с запланированными ставками. Об этом говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс РФ, который опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает повышение ставки акцизов на табачную продукцию и табак с 1 января 2024 года.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, принятым в конце июля, акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024 года должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за 1 тыс. штук. В соответствии с новыми предложениями, акциз в будущем году может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.

В августе Министерство здравоохранения поддержало предложение Минфина по увеличению акцизов на сигареты, стоимость пачки которых составляет более 200 рублей.

21 июля Госдума приняла закон об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов на 5% в 2024 году.

Ранее стало известно, что в России могут втрое повысить акцизы на вино.