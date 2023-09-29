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ЦБ сообщил о сохранении исторического минимума по незаконному выводу средств из РФ

ЦБ: незаконный вывод средств из РФ за рубеж сохранился на историческом минимуме

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Незаконный вывод средств из России за рубеж в первом полугодии 2023 года сохранился на историческом минимуме. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Как говорится в материалах ЦБ, этот показатель сохранился на исторически минимальном уровне января — июня 2022 года — 12 млрд рублей.

Кроме того, объемы обналичивания в банковском секторе снизились на 5% и составили 32 млрд рублей. Сократился и объем подозрительных операций по снятию наличных средств со счетов юрлиц — более чем в два раза. В Центробанке подчеркнули, что этому способствовало оперативное доведение до кредитных организаций информации о высокорискованных клиентах через платформу «Знай своего клиента».

Банк России также рассказал о снижении за счет законодательных изменений объемов обналичивания с помощью исполнительных документов. Объемы обналичивания вне банковского сектора, по данным ЦБ, снизились до 10 млрд рублей, при чем отмечается, что в аналогичный период прошлого года они составляли 14 млрд рублей.

Ранее магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявил, что введенные Центробанком РФ ограничения на вывод капитала за границу показали свою эффективность в краткосрочном периоде и в моменте позволили удержать валютный рынок от перегрева.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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