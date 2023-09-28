Песков оценил возможность проведения консультаций ОПЕК+ по экспорту нефти

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время страны — участницы ОПЕК+ не планируют проведение консультаций по вопросу возможного увеличения экспорта нефти. Об этом представитель российского президента рассказал в ходе регулярного брифинга с журналистами.

«Нет, об этом речи не идет», — указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков добавил, что Москва продолжает соблюдать договоренности с партнерами по организации. Аналогичным образом поступают и другие государства — члены ОПЕК+, резюмировал пресс-секретарь.

20 сентября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство прогнозирует некоторое снижение добычи нефти в стране в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что соответствующее значение опустится до 527 млн тонн нефти. При этом по итогам 2022 года этот показатель составил 535 млн тонн нефти.

Как уточнил Новак, снижение добычи топлива может произойти из-за одного из последних решений ОПЕК+. Речь идет о принятии мер, направленных на повышение цен на нефть на глобальном рынке.

Ранее Министерство финансов РФ предложило изменить способ расчета доходов государства от продажи нефти.