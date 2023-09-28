Мишустин заявил о завершении самого сложного этапа в экономике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на VII Московском финансовом форуме, что российская экономика проходит через масштабную трансформацию, но наиболее сложный этап уже пройден.

«Сегодня российская экономика проходит через масштабную трансформацию. Односторонний разрыв с западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил очень многие вопросы. Я считаю, наиболее сложный период пройден», — подчеркнул он.

Мишустин отметил, что России предрекали падение экономики из-за введенных против нее санкций, но они не сбылись. Зарубежные эксперты не ожидали, что при таком колоссальном давлении ВВП России просядет всего на 2%, отметил глава кабмина. Он заявил, что России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций.

Международные экономические организации отметили лучшие, чем ожидалось, показатели российской экономики на фоне санкций, сообщало агентство «Прайм». Так, Организация экономического сотрудничества и развития повысила прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,8% с ожидавшегося ранее падения на 2,1%.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.