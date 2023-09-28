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Дефицит российского бюджета покроют за счет главной «кубышки» только в 2024 году

Дефицит российского бюджета покроют за счет средств ФНБ только в 2024 году

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Shutterstock

Использование денег главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита федерального бюджета на всем прогнозном горизонте планируется только в 2024 году. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которые опубликованы на сайте Минфина РФ.

«В силу превышения прогнозируемых нефтегазовых доходов над базовым уровнем в течение прогнозного периода будут формироваться дополнительные нефтегазовые доходы, подлежащие зачислению в ФНБ (их объем в 2024–2026 годах составит 1,8 трлн рублей ежегодно)», — следует из документа.

По оценкам Минфина, объем ФНБ на начало 2024 года достигнет 12,178 трлн рублей (6,8% ВВП). На начало 2025 года он будет на уровне 11,191 трлн рублей (5,9% ВВП), на начало 2026 года — 13,003 трлн рублей (6,4% ВВП).

Пополнять фонд планируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2023–2025 годы. Как ожидается, они составят 333,8 млрд рублей в 2024 году, 1,821 трлн рублей в 2025 году и 1,836 трлн рублей в 2026 году.

ФНБ представляет собой «подушку безопасности», которая позволяет государству компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого падения цены на нефть и исполнить все принятые на себя социальные обязательства.

Ранее сообщалось о сокращении объема ФНБ.

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