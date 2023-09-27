Доллар установил рекорд по популярности в расчетах через SWIFT

Доля доллара в международных расчетах через систему SWIFT в августе достигла 48,03%, установив новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные SWIFT, проанализированные РИА Новости.

По сравнению с июлем доля доллара выросла еще на 1,57 процентного пункта. Таким образом, американская валюта продолжает укреплять позиции в международных расчетах. В то же время доля евро в августе упала до исторически минимальных 23,2%, потеряв 1,22 п.п. Это произошло в первую очередь из-за снижения популярности евро за пределами еврозоны. Одновременно рекордные показатели продемонстрировал китайский юань. Его доля выросла до 3,47% по итогам августа против 3,06% месяцем ранее.

В середине сентября экс-экономист МВФ в интервью немецкой газете Welt рассказал, что дедоларизация в мире за последние 15 лет выросла в 10 раз. По словам эксперта, доллар потерял около 11 процентных пунктов по доле валютных резервов с 2016 года. Одним из главных событий вызвавших этот процесс эксперт назвал заморозку долларовых резервов Москвы.

Ранее доллару США предрекли снижение роли в мировой экономике.