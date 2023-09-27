В АКОРТ выступили против онлайн-продаж алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против онлайн-продаж алкоголя. Об этом сообщает РБК.

В Ассоциацию входят X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro и «Азбука вкуса». Глава Ассоциации Игорь Караваев заявил, что разрешение дистанционных продаж алкогольных напитков увеличивает риски для потребителей.

Отмечается, что дистанционная продажа алкогольных напитков создает возможности для нарушения законодательства: продажи несовершеннолетним, продажи после 23:00 и по цене ниже минимально допустимой.

Также в АКОРТ предположили, что «при разрешении дистанционной торговли алкоголем с доставкой бороться с нелегальным спиртным в интернете станет еще сложнее, а количество отравлений алкоголем у населения может увеличиться».

До этого юрист поддержала идею вывести распитие алкоголя в транспорте в статью КоАП.

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