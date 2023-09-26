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Европа не откажется от СПГ из РФ из-за опасений дефицита

ФНЭБ: ЕС продолжит закупать российский СПГ из-за страха дефицита зимой

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Depositphotos

Европа вряд ли откажется от импорта российского СПГ в ближайшее время, несмотря на санкции. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, страны ЕС опасаются дефицита газа зимой на фоне сокращения поставок из России, поэтому продолжат закупать СПГ по действующим контрактам. Полностью заместить российский газ Европа пока не в состоянии.

Запрет на поставки российского СПГ обойдется ЕС в крупные суммы из-за необходимости платить штрафы и искать замещающие объемы, отметил аналитик. При этом «свободного» СПГ на мировом рынке практически нет.

В середине сентября группа «Петромаркет» допустила, что объем поставок сжиженных углеводородных газов из России может превысить 4 млн единиц. Это превзойдет аналогичные показатели 2021 и 2022 годов в 3,9 млн и 3,4 млн тонн соответственно. Таким образом, по подсчетам компании, экспорт СУГ может вырасти на 18%.

Ранее СМИ выяснили, как Европа скрывала свою зависимость от сырья из России.

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