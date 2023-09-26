Индекс доллара вырос до максимума за десять месяцев на фоне заявления главы ФРС

Индекс доллара (DXY) — отношение курса доллара к корзине из шести валют торговых партнеров США — подскочил до 106,2 пункта, что стало рекордом с ноября 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Резкий рост индекса произошел после словесных интервенций главы Федеральной резервной системы США Нила Кашкари. Он заявил в понедельник, что, учитывая силу экономики США, процентные ставки, вероятно, следует снова поднять и удерживать «на более высоком уровне дольше», пока инфляция не снизится до 2%.

Его комментарии способствовали росту доходности 10-летних казначейских облигаций США — эталонного показателя доходности в стране, который задает тон цене заимствований по всему миру. Стоимость бумаг выросла до 4,566% во вторник. Доходность облигаций изменяется обратно пропорционально ценам в стране. Более высокая доходность облигаций США усилила привлекательность доллара, пишет агентство.

DXY представляет собой средневзвешенное отношение доллара к евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100. То есть 106,2 пункта означает, что стоимость доллара США выросла на 6,2%, относительно этого значения. Рост курса доллара нанес дополнительный ущерб японской иене, которая впервые с октября 2022 года упала ниже отметки 149 иен за доллар.

Ранее в России спрогнозировали курс доллара к рублю на эту неделю.