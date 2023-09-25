В Совфеде рассказали, что российская экономика прошла самый тяжелый период

Российская экономика сейчас выходит на траекторию роста, наиболее тяжелый период удалось преодолеть, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако, по словам российского сенатора, подобная ситуация не указывает на «тепличные условия».

Матвиенко отметила, что несмотря на тяжелейшие условия в экономике, удалось выйти на положительную динамику.

«Это говорит, что самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия», — пояснила Матвиенко.

Спикер Совфеда призвала в таком же темпе продолжать дальше наращивать обороты.

В СФ по-прежнему заинтересованы в развитии экономик субъектов России, обратила внимание Матвиенко.

До этого в России назвали девять возможных причин нового мирового финансового кризиса. Ситуацию оценил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Буклемишев.

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