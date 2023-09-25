Казахстан планирует нарастить закупки бензина в России

Казахстан ведет переговоры с Россией о расширении поставок бензина в республику в 2023 году почти в 3 раза — до 110 тыс. тонн с нынешних 40 тыс. тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По его словам, такое решение связано с плановым ремонтом крупнейшего НПЗ в Атырау, который пройдет с 1 октября по 3 ноября. В октябре Казахстан рассчитывает получить из России порядка 15 тыс. тонн бензина, чтобы компенсировать простой НПЗ. Однако в ноябре-декабре в поставках может не быть необходимости, считает чиновник.

Он отметил, что объемы закупок бензина у РФ являются лишь индикативными и будут скорректированы после выхода завода в Атырау из ремонта.

На прошлой неделе правительство РФ запретило экспорт бензина и дизеля, для стабилизации цен на внутреннем рынке. Кабмин продолжает готовить новые меры для стабилизации рынка.

Ранее бензин и дизель резко подешевели на бирже после ограничения экспорта.