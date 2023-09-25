Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Казахстан планирует нарастить закупки бензина в России

Астана обсуждает с Москвой увеличение поставок бензина в 2,75 раза

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Казахстан ведет переговоры с Россией о расширении поставок бензина в республику в 2023 году почти в 3 раза — до 110 тыс. тонн с нынешних 40 тыс. тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По его словам, такое решение связано с плановым ремонтом крупнейшего НПЗ в Атырау, который пройдет с 1 октября по 3 ноября. В октябре Казахстан рассчитывает получить из России порядка 15 тыс. тонн бензина, чтобы компенсировать простой НПЗ. Однако в ноябре-декабре в поставках может не быть необходимости, считает чиновник.

Он отметил, что объемы закупок бензина у РФ являются лишь индикативными и будут скорректированы после выхода завода в Атырау из ремонта.

На прошлой неделе правительство РФ запретило экспорт бензина и дизеля, для стабилизации цен на внутреннем рынке. Кабмин продолжает готовить новые меры для стабилизации рынка.

Ранее бензин и дизель резко подешевели на бирже после ограничения экспорта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях