Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM заявил, что зерновой скандал Польши с Украиной, планирующей ответное эмбарго на польские товары, вызван внутренним давлением на Владимира Зеленского.

По его мнению, возможно, у Зеленского есть всевозможные внутренние экономические условия.

«Может быть, есть компании, которые могут в разной формуле давить или чего-то ожидать», — предположил Пшидач.

При этом он увидел в ответных действиях Украины «неприемлемую, несправедливую оценку», отметив, что поведение Киева «трудно понять».

До этого журналисты издания Politico сообщали, что самые ярые европейские партнеры Украины стали сдавать позиции, так как приближаются выборы и есть другие внутренние проблемы.

22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине, поскольку произошел конфликт между Варшавой и Киевом из-за эмбарго на экспорт украинского зерна. Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших стран Европейского союза.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.