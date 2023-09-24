Генпрокуратура выявила новую схему мошенничества с зарплатами

Генпрокуратура и ЦБ РФ обнаружили новый способ мошенничества с невыплаченными зарплатами при банкротстве компаний. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

Как пояснили в Генпрокуратуре, некоторые руководители фирм создавали фиктивную задолженность по зарплате, получали поддельные удостоверения комиссий по трудовым спорам и выводили деньги.

«Всего с августа 2022 года проверено 280 компаний, которые использовали более 840 удостоверений на сумму 3,9 млрд рублей», — рассказали в Генпрокуратуре.

По результатам проверок возбуждено 34 уголовных дела, в суд направлено 27 исков о признании удостоверений недействительными. Объем выявленных мошеннических операций снизился в 5 раз. «Работа по выявлению незаконных схем продолжается», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В отношении более 100 компаний инициированы проверки, в том числе на предмет обоснованности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц данных с последующим внесением сведений об их недостоверности, уточняет издание.

В середине сентября ЦБ на фоне случаев мошенничества рассказал, как можно обратиться в его приемную.

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