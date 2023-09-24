МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала Пакистан «собирать больше налогов с богатых» на фоне стремительного роста инфляции, сообщает издание Down.

Премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в свою очередь выразил благодарность МВФ за одобрение соглашения на сумму $3 млрд для поддержки экономики Пакистана.

Ранее сообщалось, что делегация Пакистана планирует 10 октября приехать в Россию для обсуждения поставок российской нефти.

Пакистанские делегаты проведут консультации с российскими партнерами по контрактам на поставку нефти и газа. Планируется в том числе обсуждение инвестиционного взаимодействия по строительству газопровода «Пакистанский поток».

До этого сообщалось, что власти Пакистана детально изучили результаты переработки пробной партии российской нефти марки Urals объемом 100 тыс. тонн и решили не платить за топливо выше потолка в размере $60 за баррель, который установили страны G7.

По словам чиновника, Pakistan Refinery Limited производила из российской нефти 10% бензина, 60% топочного мазута и 10-15% дизельного топлива.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.