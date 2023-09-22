Замглавы Минфина РФ Моисеев оценил влияние мер валютного контроля на россиян

Планируемые в правительстве РФ меры по валютному контролю не коснутся обычных россиян. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу »Россия-24».

«Мы говорим сейчас про многомиллионые суммы юридических лиц. Совершенно точно это не коснется обычных граждан. Если коснется «физиков», то мы говорим про лимит, который сейчас установлен для валюты — это лимит в $1 млн в месяц, который для 99,9% наших граждан носит фантастический характер», — подчеркнул замглавы Минфина.

Российские власти обсуждают меры по валютному контролю в порядке дискуссии. Моисеев считает, что ограничения нужны для сдерживания оттока капитала в дружественные страны. Центробанк РФ с позицией Минфина не согласен.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 сентября подчеркнула, что считает меры по ограничению движения капитала неэффективными. Если есть необходимость влиять на потоки капитала, которые влияют на курс, то делать это лучше экономическими, а не административными мерами, считает она. По ее словам, экономические меры подразумевают повышение привлекательности рублевых сбережений, создание стимулов для компаний продавать выручку для оплаты текущих расходов, в том числе налогов и зарплаты, а не брать для этого избыточные кредиты. После этого зампред ЦБ Алексей Забокин заявлял, что позиция регулятора не изменилась.

11 сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на перевод средств в рублях за границу в размере 100 млн рублей в месяц. Костин считает, что это могло бы позитивно сказаться на курсе рубля.

«Газета.Ru» сообщала, что российские власти начали обсуждать ограничение на вывод рублей за рубеж.

Ранее стали известны возможные последствия ограничений на вывод рублей за границу.