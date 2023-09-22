Стало известно, какие продукты в России подорожали больше всего

За последние четыре недели, по мнению россиян, существеннее всего изменились цены на мясо и птицу. Об их заметном подорожании заявили 44% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Рост цен на рыбу и морепродуктов заметили 29% респондентов, молока и молочной продукции, а также сахара — еще по 26%. В список товаров, стоимость которых выросла сильнее всего, вошли хлеб и хлебобулочные изделия. На это обратили внимание 24% опрошенных.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожал бензин, лекарства и медикаменты, одежда и обувь, стройматериалы, электроника и бытовая техника. Об этом заявили 41%, 31%, 23%, 22% и 18% респондентов соответственно.

Более трети россиян стали реже покупать свежие тепличные огурцы и помидоры из-за роста цен на них,сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании «Гродан». Еще 11% респондентов вообще перестали это делать, и только 9% не заметили изменения цен на овощи. В компании уточнили, что рост цен на тепличные овощи продолжается с начала сентября.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел картофель нового урожая.