Аналитики прокомментировали повышение ставок по ипотеке

Банки будут продолжать увеличивать ставки по ипотеке, если Центробанк вновь повысит ключевую ставку, заявил директор по развитию ГК «Жилой Квартал» Эдуард Самигуллин.

Напомним, что в сентябре регулятор принял решение поднять ее до 13%. Банки, как говорят эксперты, не могут не изменять условия по ипотечным кредитам в сторону повышения после роста ключевой, и, скорее всего, этот вынужденный тренд продолжится.

«Такого ресурса нет и у Сбера или ВТБ, лидеров на рынке ипотеки. Тем не менее, даже при том, что кредитные организации уже начали повышение, люди, которые хотели, улучшить жилищные условия, пытаются успеть это сделать, предвидя скорое удорожание ипотечных кредитов», — отметил он.

По словам Самигуллина, август показал двухкратное увеличение объема продаж на рынке недвижимости РБ к среднестатистическим показателям.

«В большей степени к такому ажиотажу привело резкое повышение Центробанком ключевой ставки с 8,5% до 12%. Аналогичный всплеск продаж мы увидели в начале сентября, когда было принято решение о повышении минимального порога первоначального взноса с 15 до 20%», — отметил эксперт.

Самигуллин добавил, что в этот период на сделки вышли люди с уже одобренными ипотеками, либо те, кто ускорился, чтобы успеть получить ипотеку на старых более выгодных условиях.

Будет ли Центробанк и дальше повышать ключевую ставку, по мнению эксперта, это зависит от многих факторов, среди которых: фактическая и ожидаемая динамика инфляции и оценка рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Руководитель аналитического центра Группы RBI Елена Петропавловская также отметила, что сейчас на рынке продолжается всплеск активности, связанный с тем, что покупатели спешат приобрести недвижимость по уже одобренным кредитам со старыми, более низкими ставками.

«Перспективы рынка сильно зависят от субсидирования льготных программ государством и ставок по этим льготным программам. Также отмечу рост минимального размера первоначального взноса по льготной ипотеке – он повышается до 20%», — объяснила она.

Напомним, ранее банки ВТБ, Сбербанк «Дом.РФ» и другие кредитные организации объявили о повышении ставок по льготным ипотечным программам.