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Россия не допустила ряд стран к валютным торгам

Банки Грузии, Израиля и Гонконга не попали в список для торгов валютой в РФ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Правительство утвердило список из 32 стран, банки и брокеры которых получили разрешение на прямое участие в организованных торгах валютой в России. При этом первоначальный перечень, предложенный Минфином, был сокращен — из него исключили 12 государств. Об этом сообщает РБК.

Ранее Минфин опубликовал список из 44 стран. Однако правительство приняло решение его сократить. В частности, в окончательный список не вошли Грузия, Израиль, Гонконг, а также Аргентина, Камбоджа, Мексика, Молдавия, Перу, Тунис, Уругвай, Филиппины, Чили. В итоговый перечень вошли почти все страны СНГ, а также Китай, Индия, Турция, страны Персидского залива, Египет, ЮАР, Бразилия, Венесуэла и другие государства. Их банки и брокеры смогут напрямую участвовать в торгах валютой и производными инструментами в России.

Минфин и Банк России пока не ответили на запрос РБК о причинах исключения ряда стран из списка. При этом Банк России сохраняет возможность вводить для них дополнительные требования и ограничения. Документ вступает в силу 21 сентября этого года.

В конце августа в России смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о возможности обмена замороженными активами с Западом.

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