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Стало известно, подорожает ли льготная ипотека для россиян

Минфин РФ: повышение ставки по льготной ипотеке с 8% пока не обсуждается

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Повышение ставки по госпрограмме льготной ипотеки с текущих 8% годовых пока не обсуждается, заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Об этом сообщает «Прайм».

«Пока таких обсуждений нет», — рассказал Чебесков в ответ на вопрос, планируется ли повышение ставки по льготной ипотеке на новостройки.

Чебесков также прокомментировал влияние повышения ключевой ставки Центробанка РФ на расходы бюджета в рамках льготного ипотечного кредитования.

«На расходы бюджета влияет не одномоментное увеличение ключевой ставки, все зависит от того, насколько долго и длительно ставка будет находиться на высоком уровне. Это нужен не только текущий уровень, нужно делать прогноз», — уточнил глава департамента Минфина.

В проект бюджета заложены «все необходимые ресурсы» по прогнозам ключевой ставки, которые есть у Минфина, «чтобы обязательства государства по всем льготным ипотечным программам были выполнены», добавил Чебесков.

ЦБ 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. До этого она была увеличена дважды — на 100 и 350 базисных пунктов. Банки после нового повышения ключевой ставки пересмотрели свои условия по льготным ипотечным программам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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