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В России предложили регулировать цены на арматуру

Минпромторг РФ: металлургам предложат ввести скидки на арматуру для госзаказов

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российские металлурги получили от Минпромторга предложение рассмотреть возможность предоставления скидок на арматуру для государственных строек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы ведомства Виктора Евтухова.

В рамках новой инициативы Минпромторга металлургические компании будут обязаны выяснять, куда будет направлен металл, и устанавливать цену в зависимости от типа строительства. Таким образом, компании, закупающие арматуру для государственных или региональных проектов, смогут получить более низкую цену, в то время как коммерческие заказчики будут покупать материалы по рыночным ценам, соответствующим экономической конъюнктуре.

«Мы дали металлургическим компаниям задание обдумать эту идею и найти способы ее воплощения в жизнь к общей пользе, —заявил Евтухов. —Мы также планируем провести дополнительное совещание, чтобы обсудить практическую реализацию данного механизма. Предполагается, что следующая встреча состоится через неделю».

Поводом для такого предложения стал недавний рост цен на арматуру. Минпромторг 18 сентября провел совещание по этому вопросу после того, как ПМХ предупредил о повышении цен.

Накануне вице-премьер Александр Новак пообещал кардинальные меры в случае роста цен на бензин и дизель.

Ранее депутат сообщил о наличии у государства механизмов для регулировки цен на топливо.

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