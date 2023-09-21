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Зеленский обсудил с Киссинджером и крупными бизнесменами вопросы восстановления Украины

CNN: Зеленский встретился с Киссинджером и влиятельными бизнесменами США

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером и влиятельными американскими бизнесменами, на которой обсуждались усилия по восстановлению Украины. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеканал CNN.

В совещании, созванном банком JPMorgan Chase в центре Манхэттена, кроме Зеленского и Киссинджера приняли участие бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, миллиардеры Роберт Крафт, Майк Блумберг, Билл Акман, Барри Стернлихт.

На встрече велось обсуждение способов экономической поддержки Украины и инвестирования в восстановление страны. По данным телеканала, обсуждение длилось дольше, чем это предполагалось, и в итоге было признано продуктивным. Хотя, отмечает CNN, пока не ясно, привела ли встреча к каким-либо твердым обязательствам со стороны лидеров американского бизнеса.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, вероятно, объявит в четверг, 21 сентября, о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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