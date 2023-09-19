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Генсек ООН сообщил, что не оставит усилий по восстановлению зерновой сделки

Гутерриш заявил, что продолжит добиваться восстановления зерновой сделки

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что продолжит добиваться восстановления зерновой сделки. Об этом он сообщил на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Мир остро нуждается в украинском продовольствии, а также в российском продовольствии и удобрениях для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности... Я не оставлю усилий по ее (зерновой сделки. — «Газета.Ru») реализации», — сказал он.

19 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что не видит возможности достижения договоренности по зерновой сделке с Россией, поскольку в Москве «этого не хотят».

До этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя говорил, что у Гутерриша и его команды не существует рычагов, чтобы решить системные проблемы с реализацией российской части зерновой сделки.

17 сентября сообщалось, что Боррель планирует обсудить с Гутерришем пути возобновления зерновой сделки.

Ранее Блинкен обсудил зерновую сделку с Гутерришем.

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