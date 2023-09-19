Генсек ООН сообщил, что не оставит усилий по восстановлению зерновой сделки

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что продолжит добиваться восстановления зерновой сделки. Об этом он сообщил на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Мир остро нуждается в украинском продовольствии, а также в российском продовольствии и удобрениях для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности... Я не оставлю усилий по ее (зерновой сделки. — «Газета.Ru») реализации», — сказал он.

19 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что не видит возможности достижения договоренности по зерновой сделке с Россией, поскольку в Москве «этого не хотят».

До этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя говорил, что у Гутерриша и его команды не существует рычагов, чтобы решить системные проблемы с реализацией российской части зерновой сделки.

17 сентября сообщалось, что Боррель планирует обсудить с Гутерришем пути возобновления зерновой сделки.

Ранее Блинкен обсудил зерновую сделку с Гутерришем.