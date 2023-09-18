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Россия ведет переговоры с ОАЭ об избежании двойного налогообложения

Минфин РФ ведет переговоры с ОАЭ об избежании двойного налогообложения

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Ahmed Jadallah/Reuters

Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что Москва ведет переговоры с ОАЭ об избежании двойного налогообложения. Его слова приводит ТАСС.

«Да, с Арабскими Эмиратами ведем переговоры, — сказал Сазанов.

Он отметил, что переговоры продолжаются, позиции сближаются, очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца.

Ранее в российском Минфине заявили, что приостановка налоговых соглашений с рядом стран продлится до тех пор, пока не будут восстановлены права России. Частичная приостановка соглашений также будет действовать до тех пор, пока соглашения не будут денонсированы.

Минфин РФ сделал соответствующее сообщение после обращения Великобритании об отмене приостановки статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества».

В августе российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров по налогообложению с 38 недружественными странами.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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