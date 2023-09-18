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Лидеры ЕС обеспокоены чрезмерной зависимостью от Китая по батареям

Reuters: зависимость ЕС от аккумуляторов из КНР может стать фатальной к 2030-му

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Global Look Press

Евросоюз к 2030 году может оказаться в столь же сильной зависимости от Китая по поставкам литий-ионных батарей и топливных элементов, какой был до конфликта на Украине от российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные для лидеров ЕС к саммиту в испанской Гранаде.

Из-за перехода на возобновляемые источники энергии потребность Европы в накопителях энергии резко возрастет. При этом ЕС сильно полагается на Китай в производстве батарей и топливных элементов, критически важных для электромобилей.

Аналогичная ситуация может сложиться в сфере цифровых технологий, отмечается в документе. Это может затруднить модернизацию экономики и сельского хозяйства ЕС для борьбы с изменением климата. Лидеры ЕС намерены обсудить способы снижения зависимости от Китая, в том числе за счет Африки и Латинской Америки.

С начала прошлого года из-за введения ряда санкций против России ЕС столкнулся с энергетическим шоком и всплеском инфляции.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что зависимость ЕС от российского газа возникла из-за жадности.

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