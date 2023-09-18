FT раскрыла масштабы замороженной в России прибыли западных компаний

В России остаются заблокированы около $18 млрд прибыли из $20 млрд, которые в 2022 году заработали западные компании на рынке РФ. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, компаниям из США, стран ЕС и других государств, «недружественных» РФ, запрещено вывести прибыль из-за введенных ограничений. Среди американских компаний лидерами стали Philip Morris и PepsiCo с $775 млн и $718 млн отечественной выручки соответственно. Шведский производитель грузовиков Scania получил в РФ $621 млн, однако из-за санкций вынужден был покинуть российский рынок. Крупнейшим получателем прибыли стал австрийский Raiffeisen Bank International – $2 млрд.

В целом объем невыведенной из страны прибыли американских предприятий составляет $4,9 млрд. На втором месте по этому показателю расположились немецкие ($2,4 млрд) и австрийские ($1,9 млрд) бизнесы. Швейцарские компании оставили в РФ $1 млрд.

Руководство Raiffeisen Bank International подтвердило, что не может распоряжаться российской прибылью. Philip Morris и Scania не стали комментировать ситуацию для FT.

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