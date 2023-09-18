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Депутат заявил о наличии инструментов для сдерживания роста цен на топливо

Депутат Госдумы Кирьянов: у РФ есть способы контроля за ценами на топливо

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Государство располагает инструментами для регулирования рынка топлива и предотвращения чрезмерного роста инфляции. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов изданию URA.RU.

Как заявил парламентарий в беседе с URA.RU, в стране имеются предпосылки для сдерживания роста стоимости топлива. Он напомнил, что ранее власти успешно применяли инструменты регулирования цены нефтепродуктов.

«Если динамика повышения цен сохранится, государство сможет ввести ручное регулирование с целью обеспечения необходимого уровня для экономики. Пока паниковать из-за роста не стоит», — отметил Кирьянов.

По мнению депутата, у властей есть механизмы поддержки отраслей, зависящих от бензина. Это касается в первую очередь АПК.

В минувшую пятницу цена дизельного топлива на бирже впервые превысила 73 тыс. рублей. Тем не менее, Артем Кирьянов считает, что есть предпосылки для обращения динамики вспять.

Ранее Минэнерго задумалось об ограничении экспорта топлива из РФ.

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