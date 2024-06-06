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Рособрнадзор призвал ускорить проверку нарушений прав сдающих ЕГЭ

Рособрнадзор обратился к СК и прокуратуре по поводу нарушений прав сдающих ЕГЭ

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Рособрнадзор обратился к Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ с просьбой провести проверку нарушений прав сдающих ЕГЭ школьников в ускоренном порядке, а также впоследствии обнародовать ее результаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.

По мнению Рособрнадзора, ускорение проверки поможет снизить общий стресс выпускников и их родителей, а также организаторов экзаменов. Кроме того, ведомство попросило передать ему итоговые результаты проверки.

6 июня РИА Новости сообщило, что депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ. В пояснительной записке к документу говорится, что экзамен стал «недопустимым экспериментом над учениками и школами».

В Рособрнадзоре заявили, что готовы обсуждать отказ от ЕГЭ, если будет предложена объективная и понятная альтернатива ему.

Ранее сообщалось, что родителям могут разрешить контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ.

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