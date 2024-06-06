Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что по всей линии фронта в регионе идут тяжелые бои. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Ганчева, ВСУ используют западное вооружение и регулярно применяют беспилотники против мирного населения. Только за последние две недели ранения получили девять человек.

Кроме того, власти продолжают эвакуировать людей из населенных пунктов северной части Харьковской области. Жителей обеспечивают продуктовыми наборами и другими предметами первой необходимости.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что украинские войска покинули большую часть позиций в селе Георгиевка возле Марьинки. По его словам, в населенном пункте остались единичные очаги сопротивления.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские военные ударили по району, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Энергодар и ЗАЭС.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.