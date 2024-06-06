В Минобороны сообщили о сбитых за сутки украинских воздушных целях

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские силы ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

Накануне сообщалось, что силы ПВО в течение суток ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Кроме того, по данным ведомства, российские военные ликвидировали десять снарядов реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также две французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Помимо этого российские силы ПВО ликвидировали две американские ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему киберзащиты для беспилотников.