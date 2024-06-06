Убивший скейтера на западе Москвы отстреливался от полиции

Мужчина, разыскиваемый после убийства на западе Москвы, при задержании отстреливался от полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Как указали в ведомстве, он произвел не менее 15 выстрелов в сторону полицейских «очередями из автоматического оружия».

«В соответствии с положениями федерального закона «О полиции», сотрудники открыли огонь на поражение <...> Он задержан», — указали в ведомстве.

При этом никто не пострадал, добавили в МВД.

Сам нападавший был ранен в ходе задержания, сообщали в ГСУ СК по Москве. По факту случившегося была создана следственно-оперативная группа.

Уголовное дело, которое было возбуждено после убийства, передали в Первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.

Telegram-канал Shot писал, что мужчина открыл стрельбу в районе Фили-Давыдково в Москве, в результате чего был убит 34-летний Константин Балишанский — скейтбордист и член команды NikeSB Россия. Мотивы преступления пока не известны.

Ранее правоохранители ввели план «Перехват».