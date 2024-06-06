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Убивший скейтера на западе Москвы отстреливался от полиции

ТАСС: разыскиваемый в Москве киллер не менее 15 раз стрелял в полицейских

Мужчина, разыскиваемый после убийства на западе Москвы, при задержании отстреливался от полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Как указали в ведомстве, он произвел не менее 15 выстрелов в сторону полицейских «очередями из автоматического оружия».

«В соответствии с положениями федерального закона «О полиции», сотрудники открыли огонь на поражение <...> Он задержан», — указали в ведомстве.

При этом никто не пострадал, добавили в МВД.

Сам нападавший был ранен в ходе задержания, сообщали в ГСУ СК по Москве. По факту случившегося была создана следственно-оперативная группа.

Уголовное дело, которое было возбуждено после убийства, передали в Первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.

Telegram-канал Shot писал, что мужчина открыл стрельбу в районе Фили-Давыдково в Москве, в результате чего был убит 34-летний Константин Балишанский — скейтбордист и член команды NikeSB Россия. Мотивы преступления пока не известны.

Ранее правоохранители ввели план «Перехват».

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