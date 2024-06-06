Генеральный секретарь РФС Митрофанов: Дзюба может работать в нашей организации

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что форвард Артем Дзюба имеет задатки, чтобы работать в организации, передает Sport24.

«Мог бы Дзюба работать в РФС? Задатки для этого, при наличии желания, можно развить. РФС в широком смысле — это весь российский футбол. Но Дзюба же пока не завершил карьеру», — сказал Митрофанов.

Соглашение Дзюбы с московским «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

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