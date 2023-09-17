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Стало известно, насколько подорожали новостройки в РФ за месяц

«Ъ»: средние цены на новостройки в России взлетели на 3,6% за месяц

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Владимир Песня/РИА «Новости»

На фоне ужесточения условий льготного ипотечного кредитования и ключевой ставки в России резко вырос спрос на новостройки. За последний месяц средние цены на них в крупных городах показали максимальный рост за полтора года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным ЦИАН, в сентябре средняя стоимость «квадрата» в новостройках 18 крупнейших региональных рынков выросла на 3,6% — до 152 тыс. рублей. Это максимальная месячная динамика с марта 2022 года.

Эксперты объясняют рост как вымыванием дешевых предложений из-за ажиотажа, так и индексацией цен застройщиками. Наибольший рост цен зафиксирован в Нижнем Новгороде (+7%), Волгограде (+6%) и Санкт-Петербурге (+4,7%).

В Москве средняя стоимость «квадрата» в новостройках составила 332 тыс. рублей, увеличившись на 1% за месяц. Эксперты не ждут снижения цен в среднесрочной перспективе, отмечая инфляционные риски и нестабильность на рынке стройматериалов. Однако по мере охлаждения спроса рост цен может замедлиться.

Накануне в России был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку.

Ранее экономист объяснил, когда ожидать снижения ставок по ипотеке.

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