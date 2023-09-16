Украинский министр сообщил об отправке кораблей в Черноморск для погрузки зерна

Два грузовых гражданских судна отправились в украинские порты по временному коридору для погрузки зерна и дальнейшей его транспортировки на африканские и азиатские рынки. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его информации, сухогрузы Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность использовать маршрут в порт Черноморска по временному коридору для загрузки почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

Суда идут под флагом Палау, на их борту экипаж из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

В начале августа Украина объявила об открытии временных коридоров для невоенных торговых судов, идущих в направлении Черноморска, Одессы и Южного или из этих портов. При этом Военно-морские силы Украины предупредили о возможной минной опасности и военной угрозе на этих маршрутах.

Сообщалось, что корабли будут следовать «под наблюдением ВСУ», которые будут обеспечивать их безопасность, но полную защиту на данный момент обеспечить невозможно.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие.

В МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.