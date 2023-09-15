Правительство Украины приняло бюджет с рекордными военными расходами

Правительство Украины приняло бюджет на 2024 год. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд гривен ($42,2 млрд долларов) и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд гривен ($84,2 млрд)», — написал Шмыгаль.

Он отметил, что ключевой акцент нового бюджета направлен на оборону и безопасность Украины. На нее уйдет более половины всех ресурсов бюджета — 1 трлн 685 млрд грн ($45,6 млрд). Эта сумма, указал премьер-министр, на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году.

«Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны», — подчеркнул он.

Другие основные направления бюджета — социальная сфера, медицина и образование, поддержка ветеранов, а также восстановление украинской экономики, добавил чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приоритетами украинского бюджета на 2024 год станут расходы на оборону, на нее планируется потратить не менее $43,3 млрд. В следующем году значительная часть бюджета страны будет направлена на производство и покупку оружия, в частности беспилотников, подчеркнул он.

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