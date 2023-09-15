Польские власти не устроит эмбарго на украинское зерно на два месяца

Варшава ожидает системных решений по вопросам поставок зерна с Украины, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус в интервью радио RMF24.

По словам министра, продление запрета на поставки украинского зерна на несколько месяцев не удовлетворит Варшаву.

«Мы должны урегулировать это на будущее. Нужны инструменты для будущего сотрудничества между Украиной и ЕС», — пояснил Телус.

Он добавил, что польские власти настроены оптимистически несмотря на то, что решения о продлении эмбарго еще нет, и даже если ЕС не продлит запрет на ввоз украинского зерна, Польша сделает это самостоятельно.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что его страна рассчитывает на то, что Еврокомиссия отменит все ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.