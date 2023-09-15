В России спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 12%

После последнего резкого повышения ставки ЦБ до 12% в августе курс не стабилизировался, поднявшись выше точки сопротивления в 97 рублей. Тем не менее ряд аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», считают, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 12% на ближайшем заседании регулятора 15 сентября.

По мнению экономиста и независимого эксперта Константина Церазова, наиболее вероятно, что ставка останется на отметке 12%. По его словам, экстренное повышение ставки ЦБ в августе на 3,5 п.п. до 12% и заявления чиновников о необходимости поддержки рубля говорят о том, что преодоление парой доллар/рубль отметки 100 рассматривается как нежелательное событие.

Однако ЦБ должен оценивать и долгосрочные последствия своих решений, считает эксперт. Поскольку доллар отступил от уровня 100 рублей, снижая необходимость новых экстренных мер по поддержке рубля, в том числе повышения ставки, сохранение ее на уровне 12% видится наиболее вероятным решением.

Аналитики Тинькофф, в беседе с «Газетой.Ru», также высказали мнение, что регулятор, скорее всего, не станет повышать ставку в сентябре. Аналитики отмечают, что после августовского решения прошло недостаточно времени для оценки его влияния на экономику и финансовую систему.

Хотя в августе ЦБ не давал сигналов о дальнейшем ужесточении, ближе к сентябрьскому заседанию стали появляться комментарии о возможности повышений, так как проинфляционные риски по-прежнему велики. Но реакция валютного курса на поднятие ставки до 12% была несущественной.

Церазов считает, что новая волна ослабления рубля может подтолкнуть Банк России к новому повышению ставок, однако пока предпосылок для этого до конца года не видит.

Аналитики Тинькофф прогнозируют, что потребительская инфляция в РФ может достичь 9-10% в первом квартале 2024 года. По их мнению, превышение внутреннего спроса над возможностями производства усиливает инфляцию и давление на рубль.

Эксперты считают, что в целом в 2023 году регулятор может повысить ключевую ставку до 13% для борьбы с инфляцией. При этом дальнейшие шаги ЦБ будут зависеть от динамики рубля, который является главным приоритетом для регулятора.

Ранее в России не исключили нового повышения ставки ЦБ.