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В Турции прокомментировали переговоры с РФ по газовому хабу

Глава Минэнерго Турции Байрактар: отсрочки переговоров с РФ по газовому хабу нет

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Sergei Chuzavkov/AP

Министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар заявил ТАСС, что отсрочки в переговорах с Россией по газовому хабу нет.

Министр пояснил, что перерыв в переговорах по строительству хаба был обусловлен землетрясением и президентскими выборами. Однако сейчас Минэнерго и другие профильные ведомства получили указание продолжать работу по этой теме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что газовый хаб является приоритетным проектом для Анкары.

По его словам, Турция рассчитывает стать надежным поставщиком газа после создания хаба, несмотря на то, что страна уже является надежным партнером для своих соседей.

«С сегодняшнего дня мы также хотели бы быть надежной страной-поставщиком. Это не обязательно должно быть собственное производство, но как торговый центр, хаб, вы можете быть надежным поставщиком. Поскольку у нас также есть огромная сеть, огромная инфраструктура, в которую мы вложили значительные средства и будем продолжать вкладывать в инфраструктурную часть газа».

До этого Reuters сообщало, что создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено из-за разногласий.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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