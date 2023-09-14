Крупнейшая нефтяная компания и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве

Роснефть и правительство Приморского края в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Документ подписали главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В рамках соглашения планируется реализация различных производственных, финансовых и социальных программ.

Отмечается, что документ закрепляет меры поддержки со стороны правительства Приморского края значимых проектов компании в регионе. Один из ключевых – судостроительный комплекс «Звезда». Для создания благоприятных социально-бытовых условий для работников «Звезды» Роснефть при поддержке правительства региона реализует в городе Большой Камень комплексную программу по строительству жилья.

Кроме того, в числе значимых проектов компании в регионе - Приморский металлургический завод мощностью 1,5 млн т. в год, а также Инжиниринговый центр НК «Роснефть» на острове Русский.

Также в рамках соглашения стороны договорились о расширении взаимодействия Роснефти с региональными поставщиками и подрядчиками, в том числе, за счет участия в конкурсах на поставки товаров и услуг для нужд компании и ее дочерних обществ.

При этом планируется развивать сотрудничество в области образования, подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров для судостроительной отрасли. Помимо этого, при поддержке правительства Приморского края компания продолжит взаимодействие с образовательными учреждениями региона по развитию научно-технической и инновационной деятельности, направленной на подготовку будущих квалифицированных специалистов для нефтяной отрасли.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Роснефть и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) расширят взаимодействие в области подготовки и переподготовки кадров, научной и инновационной деятельности, а также развития научно-образовательной инфраструктуры вуза.