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Мосбиржа проводит особые торги по акциям более 50 российских компаний

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям более 50 российских компаний

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям более 50 российских компаний. Это следует из сообщений на сайте торговой площадки.

Среди них — акции корпорации «Иркут», ПАО «Павловский автобус», «Ютэйр» и ПАО «Владимирский химический завод».

Дискретный аукцион — это особый режим торгов, с помощью которого Мосбиржа стабилизирует ситуацию в случае резкого роста или снижения стоимости отдельных ценных бумаг или всего фондового индекса. Биржа может провести дискретный аукцион в двух случаях. Во-первых, для всех акций и депозитарных расписок, если индекс Московской биржи вырос или упал более чем на 15% относительно значений прошлого торгового дня. Во-вторых, для отдельных акций и депозитарных расписок, если их цена выросла или упала более чем на 20% относительно цены прошлого торгового дня.

Во время дискретного аукциона нельзя выставлять рыночные заявки — доступны только лимитные заявки с указанием конкретной цены.

Дискретный аукцион длится полчаса и состоит из трех серий по десять минут. По итогам каждой из них биржа определяет справедливую цену аукциона на основании поданных заявок и заключает сделки. Даже если заявка не исполнится (например, если цена покупки инвестора окажется ниже цены аукциона либо цена продажи окажется выше цены аукциона), она останется активной до конца текущего торгового дня.

Ранее Мосбиржа приостанавливала торги на срочном рынке.

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