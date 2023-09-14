В МИД РФ призвали подключить Россельхозбанк к SWIFT для возвращения к зерновой сделке

Россельхозбанк должен быть переподключен к системе SWIFT, другие решения не помогут устранить проблемы в рамках возможного возобновления зерновой сделки. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат призвал убрать Россельхозбанк из санкционного списка, подключить к системе SWIFT, и таким образом сделать транзакции по сельскохозяйственной продукции и удобрений беспрепятственными, беспроблемными.

Вершинин подчеркнул, про промежуточные решения не являются решениями. Таким образом он прокомментировал возможность подключения к SWIFT люксембургской «дочки» Россельхозбанка.

10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что западные страны предложили Москве нереалистичную схему по подключению Россельхозбанка (РСХБ) к финансовой системе SWIFT.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что условия РФ по зерновой сделке прекрасно известны и не нуждаются в толкованиях.

Представитель Кремля отмечал, что в договоренностях по зерновой сделке говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для «дочки».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.