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К Wildberries подали иск на крупную сумму

SHOT: обувная компания подала к Wildberries иск на 202 млн рублей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Крупный поставщик женской обуви из Москвы (бренды Enzo Logana и Lagatta) подал к маркетплейсу Wildberries иск на сумму 202 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Владелец компании обвинил сотрудников маркетплейса в мошенничестве — 21 тысяча пар их обуви пропала, а еще несколько тысяч сгрызли крысы.

«Начали получать товар возвратный — там крысы, мыши.. Открываешь каждую коробку — там пять дохлых мышат. Все изгрызано. На каком основании они начали нам возвращать такие пары? Мы давали нормальные. У них там чума, какое-то нашествие крыс и мышей. По договору написано: в каком состоянии забрали, в таком и должны вернуть», — рассказал истец.

Изначально бесследно пропало 100 пар обуви компании, а после получения порченного возврата компания задумалась о прекращении сотрудничества. Поставщик расторг договор с маркетплейсом и потребовал вернуть весь товар. Но оказалось, что из 34 тысяч пар обуви по базе осталось только 13 тысяч. По мнению продавца, их нелегально продали, переклеив штрихкоды.

Обувной бренд пытался заключить с маркетплейсом мировое соглашение, но не добился ни возврата товара, ни денег.

В апреле художник Никас Сафронов подал к Wildberries иск на рекордные 10 млрд рублей, сообщал Mash.

Ранее суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком.

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