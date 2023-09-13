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Риелторы зафиксировали аномальный спрос на вторичное жилье в Москве

Инком-Недвижимость: в августе спрос на вторичное жилье в Москве вырос в 1,5 раза

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правительство Ростовской области

Риелторы обнаружили, что в августе 2023 года спрос на рынке вторичного жилья вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Такую динамику связывают с ростом ключевой ставки и вызванным им ростом ставок по ипотеке и цен на жилье, а также эффектом толпы. Отмечается, что предложение на рынке вторичного жилья на этом фоне сократилось на 20%.

По мнению аналитиков «Инком-Недвижимость», при сохранении или повышении ключевой ставки цены на вторичное жилье в Москве начнут снижаться зимой 2023-2024 года.

До этого стало известно, что цены на аренду жилья в центре Москвы выросли на 21% перед учебным годом. Сообщается, что сильнее всего перед началом учебного года цены на жилье выросли в Басманном районе Москвы, где расположена основная часть корпусов «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ), Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, а также Финансового университета, Московского государственного юридического университета и Московского авиационного института.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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