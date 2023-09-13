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В России не исключили нового повышения ставки ЦБ

Аналитики «Финама» ожидают повышения ставки ЦБ в пределах 13-13,5%

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Global Look Press

На ближайшем заседании ЦБ 15 сентября банк, скорее всего, повысит ключевую ставку. Такой прогноз дали опрошенные «Газетой.Ru» аналитики «Финама» и ПСБ.

Руководитель отдела макроанализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая полагает, что некоторые инфляционные показатели превышают прогнозы, а риски усиления инфляции остаются высокими. Это может заставить Банк России повысить ключевую ставку.

«Сигналы, которые ЦБ давал в начале сентября, указывают на то, что его настрой остается весьма «ястребиным». Из комментариев главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной следует, что на ближайших заседаниях будет рассматриваться либо сохранение, либо повышение ставки», — считает Беленькая.

По ее словам, снижение ставки маловероятно, пока не будет виден устойчивый тренд замедления инфляции. К тому же прогноз аналитиков на 2024 год ушел вверх от цели ЦБ в 4% до 4,5%. А для достижения 4% инфляции в 2024 году регулятор не может это игнорировать.

«Мы полагаем, что ЦБ будет рассматривать варианты как сохранения ставки на уровне 12%, так и ее возможное повышение в пределах 100-150 б.п. И сценарий повышения ставки сейчас выглядит более вероятным», — прогнозирует Беленькая.

С ней согласен и управляющий директор по инвестициям Управляющей компании ПСБ Николай Рясков. «Банк России на предстоящем заседании может повысить ключевую ставку на 50-100 б.п.» — отметил Рясков.

Накануне на ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ в 12% сохранится недолго. По его мнению, уже через несколько месяцев регулятор начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики. Он добавил, что через 3-6 месяцев, когда станет понятен эффект от принятых мер, ЦБ «приступит к циклу снижения» ключевой ставки. Таким образом, по мнению главы Сбербанка, 12% по ключевой ставке — это временная мера, и в ближайшие месяцы следует ожидать перехода регулятора к смягчению политики.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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