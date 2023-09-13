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Владелец «Билайна» назвал предварительную дату завершения продажи оператора

Veon назвал 13 октября датой завершения всех формальностей по продаже «Билайна»

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Veon

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon ожидает, что 13 октября будут утверждены все формальности закрытия сделки по продаже сотового оператора «Билайн» — российского актива холдинга. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что с топ-менеджментом «Билайна» согласованы поправки к договору купли-продажи. При этом подчеркивается, что поправки не скажутся на первоначальных условиях сделки.

Все формальности для закрытия продажи холдинг ожидает завершить до 13 октября 2023 года — до срока погашения еврооблигаций Veon.

«Я доволен прогрессом, которого мы достигли при выходе из России, несмотря на сложности сделки», — приводит пресс-служба слова генерального директора VEON Group Каана Терзиоглу.

В ноябре прошлого года стало известно, что VEON согласовал продажу телекоммуникационной компании «ВымпелКом», оказывающей услуги под брендом «Билайн», российскому менеджменту.

Ранее в Билайне рассказали о модернизации сети.

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