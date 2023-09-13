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Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в РФ

Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger PVH вышел из бизнеса в России

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Grigory Dukor/Reuters

Американская компания Phillips-Van Heusen (PVH), владеющая брендами одежды Tommy Hilfiger и Calvin Klein, перестала быть учредителем российского подразделения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, представленные в СПАРК.

Согласно данным, с 17 августа компания «Пивиэйч Б.В.» называется ООО «Ритэйл Экселенс», а ее учредителем является Денис Щукин. Как уточняет «Ъ» со ссылкой на информацию в профиле Щукина в LinkedIn, с 2018 года он являлся директором розничной сети PVH в России, а до этого работал в местном офисе Adidas.

Корпорация PVH Corp закрыла свои магазины и приостановила все коммерческие операции на территории России и Белоруссии с 7 марта 2022 года.

В ноябре прошлого года газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что один из крупнейших американских ретейлеров одежды Gap решил полностью уйти из России и закрыть все магазины. По словам участников рынка, у магазинов Gap уже были проблемы до начала спецоперации, так как эта марка непопулярна в России.

При этом в июне 2023 года стало известно, что Gap не только не покинул российский рынок, но и продает у себя вещи турецких брендов. Отмечалось, что собственник остался прежним, однако компания оставила не все магазины — их часть была освобождена.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что модный дом Valentino будет выключать свет в бутиках ночью.

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