Курс доллара упал ниже 97 рублей

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов упал ниже 97 рублей впервые с 5 сентября. Следует из данных на сайте биржи.

Согласно данным о ходе торгов, в один момент за доллар давали 96,73 рубля (-0,97 %). Курс евро снизился до 104,08 рубля (-0,68 %).

10 сентября издание Forbes писало, что укрепление американской валюты в настоящее время основывается на том, что рынки ожидают сохранения жесткой монетарной политики ФРС на фоне сильных экономических данных в США, однако ситуация может измениться, поскольку американская экономика находится под высоким давлением.

До этого аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 14%.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.