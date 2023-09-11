Помощник Путина рассказал о возможном профиците бюджета в 2024 году

Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин рассказал о возможном профиците бюджета в 2024 году в кулуарах Восточного экономического форума. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам эксперта, наблюдается крайне благоприятная динамика поступлений в бюджет, что соответствует наиболее оптимистичным прогнозам.

«По итогам года бюджет сложится с дефицитом 2% ВВП или меньше, что лучше параметров, заложенных на этот год. Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов», — сообщил он.

Такую динамику он связал с успешной работой правительства по балансировке бюджета на ближайшие три года. Рост нефтегазовых поступлений в бюджет происходит на фоне роста цен на нефть на мировом рынке.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что дефицит бюджета РФ по итогам года прогнозируемо составит 2% ВВП.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма при планировании бюджета.