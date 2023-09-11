Уровень годовой инфляции в Китае оказался втрое ниже прогноза

Государственное статистическое агентство КНР (ГСУ) сообщило, что годовая инфляция в стране в августе 2023 года составила 0,1% при прогнозе в 0,3%. Соответствующие данные размещены на сайте управления.

По данным ГСУ, в городах цены выросли на 0,2%, однако в сельской местности упали на 0,2%. Сообщается о снижении цен на продукты питания на 1,7%, на потребительские товары — на 0,7%. При этом цены на непродовольственные товары выросли на 0,5%, а в сфере услуг — на 1,3%.

«За период с января по август национальные потребительские цены выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает управление.

До этого экономист Константин Церазов заявил о риске роста инфляции в РФ из-за замедления роста экономики КНР. По его мнению, это может нанести двойной удар по российскому экспорту энергоносителей, в первую очередь – нефти.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.