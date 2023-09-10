Китай поможет с трансформацией городской среды на Дальнем Востоке РФ

Компания «ДОМ.РФ» планирует привлекать иностранные инвестиции, в том числе из Китая, в проекты трансформации городской среды на Дальнем Востоке России. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал ТАСС директор «ДОМ.РФ» по развитию городской среды Антон Финогенов.

По его словам, для реализации масштабных задач по трансформации 25 городов Дальнего Востока требуются значительные инвестиции.

«Привлечение международных инвестиций — это новый вызов, который нужно решать в ближайшие год-полтора. По крайне мере инвестиции критически важны в Юго-Восточной Азии, только за счет внутренних инвестиций мы такие масштабные задачи не решим», — сказал Финогенов.

Он отметил, что в ближайшее время «ДОМ.РФ» планирует активно сотрудничать с Китаем для привлечения иностранного капитала в проекты развития городской среды на Дальнем Востоке.

По его словам, для иностранных инвесторов концепции развития городов пока являются сложным инструментом, поэтому необходимо наладить с ними более тесное взаимодействие.

В начале августа «ДОМ.РФ» сообщил, что в России зафиксирован исторический рекорд по выдаче льготной ипотеки.

Ранее Путин призвал уделить внимание транспортной инфраструктуре в городах Дальнего Востока.